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21 минуту назад

В Киеве переименовали еще 11 улиц, связанных с Россией

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской совет украинской столицы переименовал еще 11 улиц, названия которых были связаны с СССР и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В Киеве переименовали еще 11 улиц, связанных с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», – заявил Кличко.

Уточняется, что новые названия получили улицы, которые были названы в честь ученого Михаила Ломоносова, летчика Николая Гастелло, партизана Вали Котика, генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева и писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Кроме того, были переименованы улицы Беломорская, Магнитогорская, Челябинская, Ижевская и бульвар Труда.

Мэр Киева также добавил, что на данный момент в городе переименовано уже 204 объекта.

Ранее власти Киева запустили опрос о переименовании 32 топонимов, связанных с Россией.

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