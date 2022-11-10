Британская полиция извинилась перед российским олигархом

Полиция острова Джерси признала незаконными обыски в помещениях, которые связывают с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Как сообщает РБК, правоохранители согласились возместить нанесенный ущерб и принести бизнесмену извинения.

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Напомним, что полиция получила ордер и провела обыски в связанных с Абрамовичем помещениях в середине апреля, после того как Лондон ввел в отношении предпринимателя санкции. Они изъяли документы и технические устройства в соответствии с предписанием суда.

Согласно постановлению от 9 ноября, полиция признала, что ордер был получен незаконно и должен быть аннулирован. Правоохранители согласились возместить ущерб и судебные издержки, а также подтвердили, что все копии документов, которые изъяли во время обысков, уничтожены.

«Абрамович всегда действовал в соответствии с законом, мы рады, что полиция Джерси пошла на уступки в отношении этих незаконных и необоснованных обысков», — заявила пресс-секретарь бизнесмена.

Напомним, что Абрамович попал под британские санкции 10 марта — Лондон заблокировал его активы и запретил въезд в страну. Тогда же Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании сообщило, что временно приостановило листинг компании бизнесмена Evraz на Лондонской фондовой бирже.

После этого правительство острова Джерси объявило о заморозке активов на $7 млрд, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем. Активы либо расположены на Джерси, либо принадлежат компаниям, зарегистрированным в этом офшоре.