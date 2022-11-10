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24 минуты назад

В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой

Lenta.ru

После стабилизации ситуации на фронте на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в эфире телеканала CNN.

В США спрогнозировали сроки переговоров России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой.

«Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — отметил генерал.

Милли подчеркнул, что США продолжат поставки вооружений на Украину, если переговоры не состоятся или провалятся.

«Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам», — добавил он.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров.

5 ноября администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

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