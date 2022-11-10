Британская полиция извинилась перед российским олигархом

Полиция нормандского острова Джерси (коронное владение Великобритании в Ла-Манше) признала незаконность проведенных в апреле обысков на объекте недвижимости, который, как предполагается, связан с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на юридический документ.

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По его информации, правоохранительные органы согласились возместить ущерб и принести извинения.

13 апреля газета Jersey Evening Post сообщила, что власти острова Джерси арестовали активы более чем на $7 млрд, которые могут быть связаны с Абрамовичем. Издание указывало тогда, что был также выдан ордер на обыск объекта недвижимости, который, как предполагалось, связан с бизнес-деятельностью Абрамовича.