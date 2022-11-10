Британская полиция извинилась перед российским олигархом

Полиция нормандского острова Джерси (коронное владение Великобритании в Ла-Манше) признала незаконность проведенных в апреле обысков на объекте недвижимости, который, как предполагается, связан с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на юридический документ.
По его информации, правоохранительные органы согласились возместить ущерб и принести извинения.
13 апреля газета Jersey Evening Post сообщила, что власти острова Джерси арестовали активы более чем на $7 млрд, которые могут быть связаны с Абрамовичем. Издание указывало тогда, что был также выдан ордер на обыск объекта недвижимости, который, как предполагалось, связан с бизнес-деятельностью Абрамовича.
Нормандские острова Джерси и Гернси находятся во владении британской короны, однако не является частью Великобритании. Их статус является англо-нормандским, так как при его определении Великобритания категорически отказалась от совместного владения этой территорией непосредственно с Францией. Британские санкции в отношении РФ не распространяются на Джерси автоматически, однако власти острова приняли решение присоединиться к ним. Из-за особенностей налогообложения Нормандские острова долгое время были привлекательны для иностранного бизнеса, однако в последние годы там принимают меры, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.