В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
58 минут назад

Полиция острова Джерси признала незаконным обыск на якобы связанном с Абрамовичем объекте

ТАСС

Полиция нормандского острова Джерси (коронное владение Великобритании в Ла-Манше) признала незаконность проведенных в апреле обысков на объекте недвижимости, который, как предполагается, связан с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на юридический документ.

Британская полиция извинилась перед российским олигархом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, правоохранительные органы согласились возместить ущерб и принести извинения.

Лондон начал расследование продажи фирмы Абрамовича

13 апреля газета Jersey Evening Post сообщила, что власти острова Джерси арестовали активы более чем на $7 млрд, которые могут быть связаны с Абрамовичем. Издание указывало тогда, что был также выдан ордер на обыск объекта недвижимости, который, как предполагалось, связан с бизнес-деятельностью Абрамовича.

Нормандские острова Джерси и Гернси находятся во владении британской короны, однако не является частью Великобритании. Их статус является англо-нормандским, так как при его определении Великобритания категорически отказалась от совместного владения этой территорией непосредственно с Францией. Британские санкции в отношении РФ не распространяются на Джерси автоматически, однако власти острова приняли решение присоединиться к ним. Из-за особенностей налогообложения Нормандские острова долгое время были привлекательны для иностранного бизнеса, однако в последние годы там принимают меры, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

В мире,Роман Абрамович,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители