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1 час назад

В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

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Украина будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на ее предварительных условиях. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в данной ситуации важны именно предварительные условия, а не человек, который их принимает.

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Подоляк также заметил, что Вашингтон не оказывает никакого давления на Киев.

«Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всем», — заключил он и добавил, что инициатива о поддержке Украины исходит со стороны как демократов, так и республиканцев.

В мире,Видео,СВО,Михаил Подоляк,
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