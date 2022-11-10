В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

Украина будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на ее предварительных условиях. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, в данной ситуации важны именно предварительные условия, а не человек, который их принимает.
Подоляк также заметил, что Вашингтон не оказывает никакого давления на Киев.
«Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всем», — заключил он и добавил, что инициатива о поддержке Украины исходит со стороны как демократов, так и республиканцев.