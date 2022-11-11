Китай подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Также он поучаствует в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в столице Таиланда Бангкоке. Планы главы государства подтвердили в МИД КНР, передает ТАСС.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что Си Цзиньпин планирует встретиться на полях саммитов с президентом США Джо Байденом и французским главой государства Эммануэлем Макроном.