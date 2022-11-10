Пока вы спали: кто представит Россию на G20 и зачем Салливан приехал в Киев

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Reuters: российская делегация не приедет на саммит G20

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Президент России Владимир Путин не приедет лично на саммит стран «Большой двадцатки», который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Индонезии пишет Reuters.

По словам пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, глава МИД Сергей Лавров присоединится к встречам онлайн.

Названа одна из целей визита Салливана в Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего необъявленного заранее визита в Киев пытался «прощупать почву» на предмет дипломатического урегулирования кризиса, чтобы украинские власти смогли сохранить поддержку западных союзников. Об этом сообщает телеканал NBC.

Осведомленные источники издания при этом отметили, что Салливан не пытался оказать давление на Украину, «чтобы она немедленно вступала в переговоры или предпринимала какие-то конкретные шаги».

Байден: США выполняют далеко не все просьбы Украины

Администрация США никогда не давала Украине карт-бланш, не собирается развязывать третью мировую войну и выполняет далеко не все просьбы украинских властей. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.

Американский лидер отметил, что Вашингтон отказался создавать бесполетную зону над Украиной, а также поставлять реактивные системы залпового огня HIMARS с ракетами, дальность которых превышает 965 км.

«Я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию», - пояснил Байден.

Двое умерших демократов переизбраны в конгресс США

Два скончавшихся незадолго до выборов конгрессмена были переизбраны в палату представителей США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В частности, в штате Пенсильвания переизбрали на второй срок члена Демократической партии Энтони Делука, который умер 9 октября. Аналогичная ситуация произошла в штате Теннесси. Там переизбралась Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет.

Три судна с продовольствием вышли из украинских портов

Три судна с сельскохозяйственной продукцией покинули украинские порты 9 ноября в рамках зерновой сделки. Об этом со ссылкой на заявление представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщает ТАСС.