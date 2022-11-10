В США испугались ловушки Путина в Херсоне

«Путин мог расставить ловушки. Часто обман является ключом к тому, чтобы ввести врагов в заблуждение», — пишет один из читателей под ником «Вен зе».

Другой пользователь, в свою очередь, подчеркнул, что, если бы НАТО действительно делала успехи в ходе конфликта на Украине, то не старалась бы лишний раз подбадривать Киев и Запад.