Готовность украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу с российскими властями продемонстрировала трещину в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Cumhuriyet.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет издание, президент Украины заявил, что открыт для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. Это дает представление о положении Вооруженных сил Украины и демонстрирует трещину в НАТО. Отмечается, что Соединенные Штаты утратили прежнее влияние, а страны европейского союза продолжают отдаляться друг от друга, спасаясь от возникшего кризиса.

В качестве примера издание сообщает о готовности Германии развивать отношения с РФ и Китаем, несмотря на все возражения Вашингтона. Каждая страна-член НАТО занята «спасением собственной шкуры».

Сегодня есть много стран, которые противостоят США — от Северной Кореи до Ирана, от Сирии до Кубы. При этом происходит расширение Шанхайской организации сотрудничества, развивается проект «Один пояс, один путь». Cumhuriyet напоминает, что Нидерланды сняли санкции с России.