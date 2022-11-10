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59 минут назад

СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО

Елена Прошина

Готовность украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу с российскими властями продемонстрировала трещину в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Cumhuriyet.

СМИ: заявление Зеленского выявило раскол в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, президент Украины заявил, что открыт для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. Это дает представление о положении Вооруженных сил Украины и демонстрирует трещину в НАТО. Отмечается, что Соединенные Штаты утратили прежнее влияние, а страны европейского союза продолжают отдаляться друг от друга, спасаясь от возникшего кризиса.

В качестве примера издание сообщает о готовности Германии развивать отношения с РФ и Китаем, несмотря на все возражения Вашингтона. Каждая страна-член НАТО занята «спасением собственной шкуры».

Сегодня есть много стран, которые противостоят США — от Северной Кореи до Ирана, от Сирии до Кубы. При этом происходит расширение Шанхайской организации сотрудничества, развивается проект «Один пояс, один путь». Cumhuriyet напоминает, что Нидерланды сняли санкции с России.

8 ноября Зеленский после сообщений о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По словам украинского лидера, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

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