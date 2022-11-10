В США переизбрали двух умерших конгрессменов-демократов

Бывший член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания, демократ Энтони Делюка одержал победу на промежуточных выборах, пишет Fox News.
По информации телеканала, конгрессмен оказался переизбран посмертно.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбирая его посмертно", - заявили в региональном отделении Демпартии.
Как отмечается, избрание Делюки, который скончался еще 9 октября, в большей степени шаг символический. В Демократической партии уже пообещали, что в скором времени в регионе будут проведены внеочередные выборы.
При этом, по информации Local Memphis, схожая ситуация произошла с конгрессвумен-демократкой Барбарой Купер в штате Теннесси. Издание подчеркивает, что политик также переизбрана на свой пост в палате представителей, хотя она скончалась 25 октября. Ранее президент США Джо Байден заявил, что вмешательство в голосование на промежуточных выборах в конгресс не имело место.