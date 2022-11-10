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38 минут назад

В США переизбрали двух умерших конгрессменов-демократов

Газета.Ruиещё 4

Бывший член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания, демократ Энтони Делюка одержал победу на промежуточных выборах, пишет Fox News.

В США переизбрали двух умерших конгрессменов-демократов
Фото: Nick Oxford/ReutersNick Oxford/Reuters

По информации телеканала, конгрессмен оказался переизбран посмертно.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбирая его посмертно", - заявили в региональном отделении Демпартии.

Как отмечается, избрание Делюки, который скончался еще 9 октября, в большей степени шаг символический. В Демократической партии уже пообещали, что в скором времени в регионе будут проведены внеочередные выборы.

При этом, по информации Local Memphis, схожая ситуация произошла с конгрессвумен-демократкой Барбарой Купер в штате Теннесси. Издание подчеркивает, что политик также переизбрана на свой пост в палате представителей, хотя она скончалась 25 октября. Ранее президент США Джо Байден заявил, что вмешательство в голосование на промежуточных выборах в конгресс не имело место.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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