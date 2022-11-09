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1 час назад

Макрон планирует подготовить французов к войне с помощью новой доктрины

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон представит предполагающую подготовку к войне доктрину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, документ разрабатывался в срочном порядке и должен стать первым шагом на пути к обсуждению закона о военном планировании с 2024 по 2030 года. Кроме того доктрина призвана подготовить общественное мнение к возможной войне.

Всего в документе перечислены десять стратегических целей Франции, которые помогут защитить интересы страны. В частности, в доктрине говорится о том, что вооруженным силам государства необходимо «скорректировать свои слабые места». Речь идет о трех основных пунктах: ядерном сдерживании, обычных вооружения и мобилизации общества с целью поддержки ВС и нации.

При этом в документе не указываются средства достижения этих целей. По мнению одного из парламентариев, доктрина хоть и является «чрезвычайно амбициозной», но не «соответствует средствам» Франции.

Также в документе среди целей значатся «европейская стратегическая автономия» и участие страны в различных союзах.

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