Демократы и республиканцы в США: отличия

В США действует многопартийная система, однако американцы уже на протяжении нескольких веков отдают предпочтение всего двум партиям - демократам и республиканцам. В чем разница между ними, разбирался «Рамблер».

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Как появились демократы и республиканцы?

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Датой создания Республиканской партии считается 20 марта 1854 г., когда в городе Рипон состоялось первое собрание ее членов. Учредительный съезд прошел 6 июля 1854 г. в Джексоне, на нем была принята политическая платформа партии. Среди президентов-республиканцев были Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Джордж Буш и Джордж Буш (младший).

Обе партии финансируются за счет взносов частных лиц, общественных организаций и компаний. Согласно закону от 1974 года, индивидуальный взнос частного лица для поддержки партии не должен превышать 25 тысяч долларов в течение года.

Интересны символы партий – синий осел у демократов и красный слон у республиканцев.

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Оба эти символа появились с легкой руки карикатуриста Томаса Нэста. Еще 15 января 1870 в журнале «Хасперс Уикли» он изобразил осла рядом с мертвым львов. Нэст тогда высмеял поведение демократов после неожиданной кончины бывшего военного министра в правительстве Линкольна Эдвина М. Стэнтона. Карикатура была подписана - «Живой осел лягает мертвого льва. Они позволяли себе подлые и грязные печатные статьи после его смерти», отмечает FB.ru.

А карикатуру с красным слоном Нэст опубликовал на страницах все того же журнала 7 ноября 1874 года, спустя три дня после того, как демократы завоевали большинство в палате конгресса. Республиканцев карикатурист изобразил в виде слона, идущего в яму и спасающегося от лягающего его осла в львиной шкуре. Роль осла в карикатуре отводилась газете «Нью-Йорк Геральд», писавшей о том, что президент-республиканец Улисс Грант - это современный Цезарь, добивающийся третьего президентского срока.

Различия в идеологии двух партий

Несмотря на схожесть фундаментальных позиций по внешней политике, взгляды республиканцев и демократов на внутреннюю политику кардинально различаются.

Так, демократы ратуют за разрешение гей-браков и абортов, призывают открыть границы для миграции, готовы расширить социальные программы для населения, особенно - для «угнетенных меньшинств», а также выступают за ужесточение продажи огнестрельного оружия.

Партия также считает необходимым активное вмешательство государства во все сферы общественно-экономической жизни и говорит о необходимости поднимать налоги для предпринимателей для расширения программ помощи бедным.

Демократическую партию поддерживает молодежь, жители мегаполисов, всевозможные меньшинства: темнокожие, выходцы из Латинской Америки, мусульмане.

А вот электорат республиканцев - служащие, представители малого бизнеса, фермеры. Эта партия - консерваторы. Считают, что от мигрантов надо отгородиться стеной, аборты - запретить. Выступают за низкие налоги, чтобы государство не мешало людям работать. И, конечно, готовы обеспечить право на оружие.

Также республиканцы поддерживают иммиграцию специалистов с высокой квалификацией, которые не будут сидеть на шее у государства, и уверены, что личные качества человека превалирует над обстоятельствами.

Почему России не стоит радоваться победе республиканцев?

8 ноября в США прошли промежуточные выборы. На них будет переизбрана Палата представителей Конгресса, часть Сената и больше половины губернаторов. Аналитики предполагают, что республиканцы по итогам выборов отберут у демократов контроль как минимум над одной палатой Конгресса.

Согласно первым результатам, на губернаторских выборах влиятельные республиканцы победили во Флориде, Техасе и Джорджии, но два губернаторских кресла перешли демократам. По подсчетам, опубликованным телеканалом CNN на 15.30 мск, республиканцам осталось получить 16 мест, чтобы установить полный контроль над Палатой представителей американского парламента.

При этом вряд ли политика США в отношении России сильно изменится с приходом к власти республиканцев. «Красные» и «синие» во внешней политике традиционно придерживаются одинаковой линии. В частности, обе партии голосовали за санкции в отношении Москвы, напоминает «Комсомольская правда».

После выборов в конгресс США Россия может столкнуться с еще большим давлением, так как республиканцы традиционно провозглашают себя большими патриотами, чем демократы, предположил в беседе с ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров.