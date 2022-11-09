Стало известно о взломе Telegram-канала Майи Санду

Администрация президента Молдавии рассказала о взломе официального Telegram-канала главы республики Майи Санду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.
«Сообщаем о взломе официального телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду», - констатировали в пресс-службе.
А администрации заявили также, что все последние сообщения в канале являются недостоверными.
Вслед за аккаунтом Санду был взломан канал молдавского вице-премьера Андрея Спыну. В нем были опубликованы посты о коррупции в стране со ссылкой на личную переписку министра юстиции страны Сергея Литвиненко, сообщает RT в своем канале.