Стало известно о взломе Telegram-канала Майи Санду

Администрация президента Молдавии рассказала о взломе официального Telegram-канала главы республики Майи Санду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

«Сообщаем о взломе официального телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду», - констатировали в пресс-службе.

А администрации заявили также, что все последние сообщения в канале являются недостоверными.