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43 минуты назад

Стало известно о взломе Telegram-канала Майи Санду

Илья Родин

Администрация президента Молдавии рассказала о взломе официального Telegram-канала главы республики Майи Санду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

Стало известно о взломе Telegram-канала Майи Санду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сообщаем о взломе официального телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду», - констатировали в пресс-службе.

А администрации заявили также, что все последние сообщения в канале являются недостоверными.

Вслед за аккаунтом Санду был взломан канал молдавского вице-премьера Андрея Спыну. В нем были опубликованы посты о коррупции в стране со ссылкой на личную переписку министра юстиции страны Сергея Литвиненко, сообщает RT в своем канале.

В мире,Сергей Литвиненко,
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