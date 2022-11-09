Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы

Война возвращается на территорию Европы, поэтому Париж должен оформить свои военные цели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает The Washington Post.

Глава страны представит военную стратегию Франции, которая будет действовать до конца десятилетия. В документе будет отображено оборонное положение страны к 2030 году, тем не менее там не будут упоминаться детали бюджета.

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной ЕвроЕвропейского союза (ЕС) с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность», — сказал лидер государства.

По его словам, военная доктрина Франции будет служить фундаментальным интересам нации. Документ предполагает, что страна будет способствовать ядерному сдерживанию. Кроме того, Париж будет способен вести военные операции, в том числе высокой интенсивности, самостоятельно или в составе коалиции.