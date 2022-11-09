На Украине взялись за имущество политических партий

На Украине утвержден перечень запрещенных партий, чье имущество будет передано в госсобственность. Об этом со ссылкой на первого замминистра юстиции Украины Евгений Горовца пишет РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции». Минюст Украины сообщил о вступлении в силу судебного запрета ряда «пророссийских» политических партий, в их число вошли: «Наши», «Блок Владимира Сальдо», «Справедливость и развитие», «Оппозиционный блок», «Коммунистическая партия Украины», «Оппозиционная платформа – за жизнь» и «Партия Шария».
По словам первого замминистра юстиции Украины Евгений Горовца, уже утвержден список политических партий, чье имущество должно быть передано в госсобственность.
«Их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идет розыскная работа, касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии»,- пояснил Горовец в эфире всеукраинского телемарафона.
6 ноября стало известно, что власти Украины решили национализировать стратегически значимые предприятия страны — «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Эти предприятия связаны с местными олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.