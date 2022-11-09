На Украине взялись за имущество политических партий

«Их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идет розыскная работа, касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии»,- пояснил Горовец в эфире всеукраинского телемарафона.