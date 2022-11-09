СМИ узнали о шоке Коломойского от потерь из-за национализации его активов Киевом

"Кроме самого факта внезапного решения и схемы, по которой это провернули, его обескуражил тот факт, что автоматически произошла заморозка оборотных средств "Укрнафты" и "Укртатнафты". Фактически в один день он лишился очень большой суммы", - цитирует источник агентство.