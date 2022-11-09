СМИ узнали о шоке Коломойского от потерь из-за национализации его активов Киевом

Украинский олигарх Игорь Коломойский оказался шокирован решением киевских властей национализировать его активы в "Укрнафте" и "Укртатнафте". Из-за этого Коломойский лишился большой суммы денег, пишет РИА Новости со ссылкой на украинскую прессу.
По данным источников из близкого окружения олигарха, он узнал о национализации через юристов и "был в немом шоке".
"Кроме самого факта внезапного решения и схемы, по которой это провернули, его обескуражил тот факт, что автоматически произошла заморозка оборотных средств "Укрнафты" и "Укртатнафты". Фактически в один день он лишился очень большой суммы", - цитирует источник агентство.
О том, что несколько предприятий на территории Украины будут национализированы (речь идет об "Укрнафте", "Укртатнафте", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор"), стало известно накануне. Киев решил передать эти активы в пользу Минобороны Украины как военное имущество, которое будет под руководством ведомства до окончания военного положения в стране.