«Кризис на Украине всего лишь разминка. Грядет большая война»

«Мы должны сделать некоторые быстрые, фундаментальные изменения в том, как мы подходим к защите этой страны… По мере того как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая, корабль медленно тонет. Он медленно, но идет на спад, поскольку, по сути, они (власти Китая — прим. «Ленты.ру») вводят свои возможности в действие быстрее, чем мы. Поскольку эти кривые продолжаются, не будет иметь значения, насколько хорош наш операционный план, или насколько хороши наши командиры, или насколько хороши наши лошади — у нас их будет недостаточно. И это очень краткосрочная проблема», — подчеркнул Ричард.