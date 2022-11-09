Американский штат проголосовал за рабство

Жители американских штатов Алабама, Вермонт, Орегон и Теннесси проголосовали на референдумах за закрепление в конституциях своих штатов положения о запрете уголовного наказания в виде рабства, в Луизиане от такой меры отказались, свидетельствуют предварительные данные голосования, опубликованные СМИ.

По данным базирующегося в Луизиане издания Nola, за поправку после подсчета 99% голосов проголосовали 39%, против высказался 61% жителей штата. Издание указывает, что отказ участников референдума в штате проголосовать за поправку не означает, что население выступает за сохранение рабства, передает ТАСС.

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Поправку предложил демократ Эдмонд Джордан, член местной Палаты представителей. Изначально он хотел исключить из конституции положение о рабстве и о «подневольном состоянии по принуждению». Затем он изменил формулировку, чтобы принудительный труд мог и дальше использоваться в тюремных учреждениях, в результате возникла, по его словам, «большая путаница». Джордан призвал жителей Луизианы голосовать против поправки и пообещал разработать более «чистый вариант», по которому пройдет дополнительное голосование.

В других штатах, голосовавших по похожим поправкам, таких проблем, как в Луизиане не было. Самый низкий уровень поддержки изменений наблюдается, согласно данным The New York Times, в Орегоне, там за поправку о запрете рабства в конституции штата проголосовали 54,4%, против выступили 45,6% (по итогам подсчета 60% голосов).

По данным газеты, самый высокий уровень поддержки меры в Вермонте. В штате после подсчета более 95% голосов за поправку проголосовали 89,2% участников референдума, против – 10,8%. В Теннесси за поправку свои голоса отдали более 79% голосовавших. Жители Алабамы голосовали по вопросу ратификации «вновь составленной конституции» штата и поддержали эту инициативу, в том числе конституционный запрет рабства, посредством примерно 76% голосов. Рабство в США фактически было отменено в 1865 году, при этом поправка к федеральной конституции допускала и по-прежнему допускает порабощение человека в качестве наказания за долги. Поправки к конституциям штатов, как правило, закрывали и эту возможность, но разрешающие применение такой меры, или отсутствие явного ее запрета остались в ряде штатов.

Летом 2021 года Джо Байден объявил в США национальный праздник в честь отмены рабства.