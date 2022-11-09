В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
27 минут назад

The New York Times: В Луизиане проголосовали против запрета уголовного наказания в виде рабства

Деловая газета "Взгляд"

Жители американских штатов Алабама, Вермонт, Орегон и Теннесси проголосовали на референдумах за закрепление в конституциях своих штатов положения о запрете уголовного наказания в виде рабства, в Луизиане от такой меры отказались, свидетельствуют предварительные данные голосования, опубликованные СМИ.

Американский штат проголосовал за рабство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным базирующегося в Луизиане издания Nola, за поправку после подсчета 99% голосов проголосовали 39%, против высказался 61% жителей штата. Издание указывает, что отказ участников референдума в штате проголосовать за поправку не означает, что население выступает за сохранение рабства, передает ТАСС.

Видео дня

Поправку предложил демократ Эдмонд Джордан, член местной Палаты представителей. Изначально он хотел исключить из конституции положение о рабстве и о «подневольном состоянии по принуждению». Затем он изменил формулировку, чтобы принудительный труд мог и дальше использоваться в тюремных учреждениях, в результате возникла, по его словам, «большая путаница». Джордан призвал жителей Луизианы голосовать против поправки и пообещал разработать более «чистый вариант», по которому пройдет дополнительное голосование.

В других штатах, голосовавших по похожим поправкам, таких проблем, как в Луизиане не было. Самый низкий уровень поддержки изменений наблюдается, согласно данным The New York Times, в Орегоне, там за поправку о запрете рабства в конституции штата проголосовали 54,4%, против выступили 45,6% (по итогам подсчета 60% голосов).

По данным газеты, самый высокий уровень поддержки меры в Вермонте. В штате после подсчета более 95% голосов за поправку проголосовали 89,2% участников референдума, против – 10,8%. В Теннесси за поправку свои голоса отдали более 79% голосовавших. Жители Алабамы голосовали по вопросу ратификации «вновь составленной конституции» штата и поддержали эту инициативу, в том числе конституционный запрет рабства, посредством примерно 76% голосов. Рабство в США фактически было отменено в 1865 году, при этом поправка к федеральной конституции допускала и по-прежнему допускает порабощение человека в качестве наказания за долги. Поправки к конституциям штатов, как правило, закрывали и эту возможность, но разрешающие применение такой меры, или отсутствие явного ее запрета остались в ряде штатов.

Летом 2021 года Джо Байден объявил в США национальный праздник в честь отмены рабства.

Напомним, в сентябре 2021 года ученики американской старшей школы Park Hill South в штате Миссури создали петицию, в которой потребовали вернуть рабство.

В мире,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители