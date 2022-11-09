Великобритания откажется от планов экс-премьера Трасс

Власти Великобритании приняли решение пересмотреть планы экс-главы кабинета министров Лиз Трасс, которая хотела создать инвестиционные зоны в стране. Такую информацию распространила газета Financial Times.

По данным газеты, соответствующее поручение уже дал министр финансов королевства Джереми Хант. Это предложение пользуется активной поддержкой главы министерства жилищного строительства Майкла Гоува. По его мнению, средства должны быть использованы для программы благоустройства городов.

Газета полагает, что действующее британское правительство откажется или сократит планы экс-премьера по созданию инвестиционных зон. По предварительным данным, решение по данному вопросу будет озвучено в середине ноября.