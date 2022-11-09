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43 минуты назад

FT: Великобритания откажется от планов экс-премьера Трасс в пользу программы благоустройства городов

Российская Газета

Власти Великобритании приняли решение пересмотреть планы экс-главы кабинета министров Лиз Трасс, которая хотела создать инвестиционные зоны в стране. Такую информацию распространила газета Financial Times.

Великобритания откажется от планов экс-премьера Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, соответствующее поручение уже дал министр финансов королевства Джереми Хант. Это предложение пользуется активной поддержкой главы министерства жилищного строительства Майкла Гоува. По его мнению, средства должны быть использованы для программы благоустройства городов.

Газета полагает, что действующее британское правительство откажется или сократит планы экс-премьера по созданию инвестиционных зон. По предварительным данным, решение по данному вопросу будет озвучено в середине ноября.

Бывший премьер-министр Трасс хотела создать в Британии более 200 инвестиционных зон. По ее словам, это должно было стимулировать рост национальной экономики.

В мире,Лиз Трасс,Майкл Гоув,Джереми Хант,
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