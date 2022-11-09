Обзор иноСМИ: что вызвало ярость Макрона и подготовка к «зомби-апокалипсису»

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«Яростный Макрон обвинил Россию в колониализме»

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Президент Франции Эммануэль Макрон «пришел в ярость» и раскритиковал Китай, Россию и Турцию за то, что они «колониальны и империалистичны», отвечая на «колониальную» критику в адрес его страны в Африке. О выступлении Макрона накануне климатического саммита в Египте рассказала турецкая Sabah.

«Китайцы, русские, турки лучше справляются в Африке, чем французы или кто-то еще? Они делают это в десять раз хуже, чем мы», - процитировала газета французского президента.

По версии Sabah, раздражительность Макрона связана с его «рухнувшей мечтой возглавить ЕС». Его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не помогли уладить кризисы, а Олаф Шольц, новый канцлер Германии, начал проводить независимую политику: объявил о пакете энергетической помощи на 200 миллиардов евро, не предупредив Макрона, а также подписал соглашение с 13 членами НАТО о едином щите ПВО. Последней каплей стала поездка Шольца в Китай. Хотя Макрон предлагал поехать вместе, канцлер отправился туда с немецкой бизнес-делегацией. Ранее президент Алжира отругал Макрона за сравнение французского и турецкого прошлого в стране. Он напомнил о более чем 5,6 миллиона «мучеников, которые пожертвовали собой в доблестном сопротивлении французскому колониализму».

«Волшебный толчок США помог Зеленскому»

Новая позиция главы Украины Владимира Зеленского, допускающая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, напрямую связана с «мягким подталкиванием» со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

7 октября Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры с Россией, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны «гарантии, что это не повторится». Заявлений об отказе вести переговоры, пока Путин возглавляет страну, больше не было. Один из источников сказал, что «волшебным образом» поменять позицию Киева помогли несколько дней переговоров с Вашингтоном, в том числе личный визит к Зеленскому советника по национальной безопасности Джейка Салливана. В США рассчитывают, что новое заявление Зеленского покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет разрешить конфликт.

«США играют на турецко-российских отношениях»

США стремятся помешать развитию российско-турецких отношений и обеспокоены тем, что украинский кризис и его глобальные последствия продемонстрировали важность Турции, пишет ливанский портал Al Mayadeen. При этом турецкая оппозиция считает, что Россия пытается использовать Анкару как троянского коня в своем конфликте с Западом.

В этом контексте Турция уже согласилась с предложенным президентом РФ Владимиром Путиным планом превратить ее в энергетический центр. Один из турецких дипломатов, близких к США, заявил, что Россия пытается использовать Турцию для обхода санкций и ставит ее в сложное положение. Москва вроде бы делает одолжение, предлагая Анкаре роль газового хаба, но ее главной целью остается ослабление западного альянса. На фоне этого жесткая позиция США по продаже оружия Турции начала смягчаться. В октябре американский сенат представил законопроект, отменяющий ограничения на продажу Турции истребителей F-16.

«Россия перед лицом зомби-апокалипсиса»

Инструкция по выживанию во время зомби-апокалипсиса довольно проста: как только вы заполните свой бункер консервами и огнестрельным оружием, запаситесь золотыми слитками, которыми можно будет расплатиться в любой ситуации, пишет Дэвид Фиклинг в свое колонке для Bloomberg. Господствующая роль доллара, по его мнению, заставляет Россию вести подготовку к «зомби-апокалипсису».

Как сообщил на этой неделе Всемирный совет по золоту, центральные банки стран купили 400 метрических тонн золота в последнем квартале. Это рекордные показатели. Европа прекратила масштабные закупки драгметаллов несколько десятилетий назад, сейчас золото активно закупают Китай, Россия и Саудовская Аравия - страны, связи которых с США слабеют с каждым днем. К этому их принуждает политика США, использующих доллара в качестве оружия, - к примеру, для санкций и заморозки российских активов.

«Польша готовится к войне»

В Польше растет обеспокоенность по поводу российской политики и Варшава готовится вооружаться, как ни одна другая страна НАТО, считает австрийский военный эксперт Маркус Рейснер. Как отмечает Polsat TV, уже несколько недель в 17 воинских частях Польши можно принять участие в бесплатных тренировках, изучить азы обращения с оружием, стрельбы, рукопашного боя, узнать, как выжить в полевых условиях и как оказать первую помощь.