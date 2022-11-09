Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Заявление руководство Тайваня об угрозе вторжения на остров со стороны Китая было для США, считает младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность вторжения.

Ранее глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая. Она указала, что это «не раздувание шумихи» и властям необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

«Это способ привлечь внимание Америки и ее союзников к острову. Тайваньские власти заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации, складывающуюся в Тайваньском проливе, чтобы получить помощь в военном плане с помощью поставок вооружений и другими способами», — считает Волошина.

Китаист отметила, что Пекин уже не раз высказывался за мирный способ решения тайваньского вопроса. К тому же руководство Китая никогда не озвучивало сроки вторжения на остров, добавила она.

«А даже наоборот, в августовской "Белой книге" они опубликовали то, что мирный способ воссоединения с островом приоритетен. Об этом также заявлял и [председатель Китайской Народной Республики] Си Цзиньпин на XX съезде Компартии», — заявила она.

При этом ситуация в Тайваньском проливе действительно является напряженной, сказал Волошина. Нарастание накала в регионе началось с августа месяца, напомнила китаист.

«Оно было спровоцировано визитом [спикера палаты представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань. После него военная активность вокруг острова повысилась. Для Пекина это был показатель того, что нарушена его красная линия. Однако вряд ли можно говорить о каких-то скорых сроках вторжения», — заключила она.