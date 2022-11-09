Пока вы спали: экзитполы выборов в Конгресс США и новый российский броневик

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Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Об это свидетельствуют подсчеты, опубликованные телеканалом CNN.
Согласно экзитполам, республиканцам осталось получить 22 места, чтобы установить полный контроль над Палатой представителей американского парламента. При этом Верхняя палата останется под началом правящей, демократической партии, если она сможет сохранить 50 мест. Для того, чтобы забрать контроль над Сенатом, республиканцам нужно всего одно место, утверждает издание.
Еврокомиссия на заседании 7 ноября предупредила о невозможности установить «потолок» цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Reuters.
В ЕК признали невозможность ввести ограничения цен на газ таким образом, чтобы они не повлияли на долгосрочные контракты, не привели к увеличению потребления или не спровоцировать производителей перенаправить поставки в другие места, на чем настаивали Франция, Испания, Бельгия и Германия. Ожидается, что обсуждение ситуации будет проведено странами блока «в следующую пятницу».
Член банковской империи Ротшильдов и финансовый советник Елизаветы Эвелин де Ротшильд скончался на 92-ом году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, банкир умер 7 ноября в своем доме в Лондоне. Семейный архив Ротшильдов подтвердил его смерть.
Спецподразделения российских войск в ходе спецоперации на Украине успешно опробовали обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал», обладающий дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше, заявил источник ТАСС в силовых структурах.
«Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника», - пояснил он.
Российские производители электроники попросили у правительства новые меры поддержки, в том числе введение 5% пошлин на ввоз в Россию импортных смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных. Это предложение обсуждалось Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры, однако согласия по нему пока нет, пишет «Коммерсант».
При этом эксперты предупреждают, что введение пошлин может привести к еще большему сокращению ассортимента в российских магазинах и повышению цен на электронику.