Пока вы спали: экзитполы выборов в Конгресс США и новый российский броневик

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Фото: EPA\TACC EPA\TACC

Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США

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Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Об это свидетельствуют подсчеты, опубликованные телеканалом CNN.

Согласно экзитполам, республиканцам осталось получить 22 места, чтобы установить полный контроль над Палатой представителей американского парламента. При этом Верхняя палата останется под началом правящей, демократической партии, если она сможет сохранить 50 мест. Для того, чтобы забрать контроль над Сенатом, республиканцам нужно всего одно место, утверждает издание.

ЕК заявила о невозможности ограничить цены на газ

Еврокомиссия на заседании 7 ноября предупредила о невозможности установить «потолок» цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Reuters.

В ЕК признали невозможность ввести ограничения цен на газ таким образом, чтобы они не повлияли на долгосрочные контракты, не привели к увеличению потребления или не спровоцировать производителей перенаправить поставки в другие места, на чем настаивали Франция, Испания, Бельгия и Германия. Ожидается, что обсуждение ситуации будет проведено странами блока «в следующую пятницу».

Умер финансовый советник Елизаветы II из клана Ротшильдов

Член банковской империи Ротшильдов и финансовый советник Елизаветы Эвелин де Ротшильд скончался на 92-ом году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, банкир умер 7 ноября в своем доме в Лондоне. Семейный архив Ротшильдов подтвердил его смерть.

Российские спецназовцы применили на Украине новый броневик

Спецподразделения российских войск в ходе спецоперации на Украине успешно опробовали обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал», обладающий дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше, заявил источник ТАСС в силовых структурах.

«Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника», - пояснил он.

В России обсуждают введение пошлин на электронику

Российские производители электроники попросили у правительства новые меры поддержки, в том числе введение 5% пошлин на ввоз в Россию импортных смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных. Это предложение обсуждалось Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры, однако согласия по нему пока нет, пишет «Коммерсант».