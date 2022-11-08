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21 минуту назад

Принцесса Норвегии отказалась от титула из-за афроамериканца

Елена Прошина

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза приняла решение отказаться от титула принцессы Норвежской. Об этом сообщается на сайте королевской семьи.

Принцесса Норвегии отказалась от титула из-за афроамериканца
Фото: WikipediaWikipedia

К данному шагу принцессу подтолкнула критика ее отношений с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом.

«Принцесса и ее жених хотели бы более четко разграничить собственную деловую жизнь и норвежскую королевскую семью», — говорится в тексте.

В частности, данное решение означает, что Марта Луиза перестанет представлять дом Глюксбургов и выполнять роль покровительницы благотворительных организаций. Они перейдут другим членам королевской семьи. Также принцесса больше не будет использовать свой титул или ссылаться на дом Глюксбургов у себя в социальных сетях и других медиа и коммерческих продуктах.

Отмечается, что решение было принято по соглашению с родителями. Харальд сохранит за Мартой Луизой титул принцессы. Верретт после свадьбы тоже войдет в королевскую семью, но не получит никаких титулов.

Пара объявила о планах пожениться в июне 2022 года. Верретту 47 лет. Он проводит частные шаманские сеансы и ведет онлайн-курсы вуду. В списке его клиентов в том числе значатся актрисы Нина Добрев, Гвинет Пэлтроу, Сэльма Блэр и Бонни Райт.

Марте-Луизе 50 лет и она находится на четвертом месте в очереди на престол после своего брата и двух его детей.

В мире,Бонни Райт,Сэльма Блэр,Гвинет Пэлтроу,
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