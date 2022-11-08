Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США

По итогам первых экзитполов на выборах в США в лидеры вышли республиканцы. Результаты опубликовал у себя в Twitter-аккаунте InteractivePolls.

Согласно данным, республиканцы получили 54 места в Сенате, оставшиеся 46 ушли демократам. В Палате представителей первые также стали лидерами. У республиканцев 246, у демократов — 189.

Под «контроль» первых по итогам первых экзитполов перешли штаты Аризона, Невада и Джорджия. Также серьезная поддержка республиканцев наблюдается в Нью-Гэмпшире.