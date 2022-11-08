Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США

По итогам первых экзитполов на выборах в США в лидеры вышли республиканцы. Результаты опубликовал у себя в Twitter-аккаунте InteractivePolls.
Согласно данным, республиканцы получили 54 места в Сенате, оставшиеся 46 ушли демократам. В Палате представителей первые также стали лидерами. У республиканцев 246, у демократов — 189.
Под «контроль» первых по итогам первых экзитполов перешли штаты Аризона, Невада и Джорджия. Также серьезная поддержка республиканцев наблюдается в Нью-Гэмпшире.
Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его партии на выборах в Конгресс Соединенных Штатов ее представители не исключают возможности объявления импичмента действующему американскому президенту Джо Байдену.