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33 минуты назад

Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США

Елена Прошина

По итогам первых экзитполов на выборах в США в лидеры вышли республиканцы. Результаты опубликовал у себя в Twitter-аккаунте InteractivePolls.

Согласно данным, республиканцы получили 54 места в Сенате, оставшиеся 46 ушли демократам. В Палате представителей первые также стали лидерами. У республиканцев 246, у демократов — 189.

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Под «контроль» первых по итогам первых экзитполов перешли штаты Аризона, Невада и Джорджия. Также серьезная поддержка республиканцев наблюдается в Нью-Гэмпшире.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его партии на выборах в Конгресс Соединенных Штатов ее представители не исключают возможности объявления импичмента действующему американскому президенту Джо Байдену.

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