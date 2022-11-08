Турция рассчитывает на вступление Швеции в НАТО, но ждет от нее конкретных шагов по выполнению мадридского меморандума о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами (Турцией, Финляндией и Швецией - прим. ТАСС). Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", - отметил он.