Турция рассчитывает на вступление Швеции в НАТО, но ждет от нее конкретных шагов по выполнению мадридского меморандума о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.