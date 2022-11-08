В Польше обвинения Германии назвали поводом для радости Кремля

По ее словам, «закон должен быть один для всех» и мигранты имеют право на справедливые процедуры пропуска через границу, в частности, на упорядоченную регистрацию и гуманитарную помощь. В свою очередь авторы материала считают, что обвинения Геринг-Эккардт несправедливы, и предлагают беженцам обращаться в диппредставительства, а не штурмовать заграждения.