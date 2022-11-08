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22 минуты назад

Воздушную тревогу объявили в четырех областях в центре Украины

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Об этом стало известно из данных онлайн карты минцифры Украины.

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Фото: газета.ругазета.ру

По информации сервиса, тревога в центральных регионах страны была объявлена в 15:23 по московском времени. Главы областных администраций на местах предупредили жителей в своих Telegram-каналах.

Ранее сообщалось, что в 12:36 8 ноября воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины.

До этого сообщалось о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны. Между тем глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус заверил, что к 13 ноября ситуация с электроэнергией на Украине улучшится.

В мире,Андрей Герус,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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