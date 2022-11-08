Принцесса Норвегии отказалась от королевских полномочий ради брака с шаманом

Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Об этом сообщает Local Norway.

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Дочь короля Харальда V и королевы Сони сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

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«После периода, в течение которого возникло много вопросов относительно меня и моего жениха, я решила, что больше не буду выполнять официальные обязанности в королевском доме», — говорится в официальном заявлении 51-летней норвежской принцессы.

Она также отметила, что приняла решение после консультаций с родителями.

Жених Марты Луизы, гражданин США, 48-летний Дурек Верретт, утверждает, что является «шаманом в шестом поколении». Он проживает в Лос-Анджелесе и якобы выполняет роль духовного наставника многих голливудских звезд, включая Гвинет Пэлтроу и Криса Пайна. Отношения принцессы с Верретом начались в 2019 году. В июне 2022-го пара объявила о помолвке.

Проведенный в сентябре опрос показал, что у 17 процентов норвежцев ухудшилось отношение к королевской семье. Почти все респонденты заявили, что причиной этому стали отношения Марты Луизы с Верретом. После того как стало известно о помолвке принцессы, несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее покровительства.

Также стало известно, что после свадьбы, американский избранник принцессы не получит титула, однако будет считаться членом королевской семьи.

Веррет снискал неоднозначную репутацию в Норвегии, благодаря своим спорным высказываньям. В частности, в книге Spirit Hacking он заявил, что «рак — это выбор человека». Крупнейшая норвежская газета Dagbladet охарактеризовала содержание книги Верретта словами «бессвязное бормотание сумасшедшего». Кроме того, на сайте «шамана» можно приобрести копию медальона, который якобы помог ему справиться с COVID-19.

Сама принцесса также неоднократно подвергалась критике за приверженность альтернативной медицине. В 2002 году она лишилась почетного титула «Ее Королевское Высочество», когда решила стать ясновидящей.