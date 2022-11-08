Зеленский озвучил надежды на изменение отношений с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он поздравил лидера партии «Ликуд» с победой на парламентских выборах и выразил надежду на изменение отношений между странами. Об этом пишет «Газета.ру».

«Провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Я поздравил его с победой на выборах и пожелал ему успешного формирования нового правительства», — сообщил Зеленский.

Также во время беседы украинский лидер выразил надежду на изменение украино-израильских отношений после победы Нетаньяху на выборах. Он сообщил, что рассчитывает на то, что уровень взаимодействия двух стран будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед ними.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с Нетаньяху Зеленский поднял вопрос о передаче Киеву израильского оружия. Отмечается, что политик заверил украинского лидера, что когда вернется на должность премьер-министра Израиля, «очень внимательно рассмотрит вопрос Украины».