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23 минуты назад

Reuters: представитель индонезийского министра Махарди заявил, что Путина не будет на G20

Газета.Ruиещё 20

Пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не посетит предстоящий саммит G20 на Бали, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает Reuters.

Власти Индонезии сделали заявление по участию Путина в G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе. Махарди подчеркнул, что президента РФ будет представлять руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, он должен будет присоединиться к встрече онлайн.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит «большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об участии Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии, отметил, что в настоящее время обсуждаются разные его форматы.

Саммит стран «большой двадцатки» должен состояться на Бали 15 и 16 ноября.

Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября, Путин допустил свое присутствие на саммите.

7 ноября президент Индонезии Джоко Видодо выразил сомнение, что российский лидер посетит G20.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Валдайский клуб,
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