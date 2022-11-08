В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
35 минут назад

В Британии умер старейший член династии Ротшильдов

Газета.Ruиещё 1

Эвелин де Ротшильд, британский финансист и старейший член династии Ротшильдов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Ассоциацию прессы Британии, к которой потупило заявление его семьи.

В Британии умер старейший член династии Ротшильдов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эвелин де Ротшильд, известный британский финансист, старейший член династии Ротшильдов и человек, который помог объединить британские и французские подразделения известной банковской группы своей семьи и тот, к кому королева Елизавета II обращалась за финансовым советом, умер в возрасте 91 года. В сообщении его семьи было указано, что он умер мирно у себя дома.

В возрасте 27 лет, начиная с 1976 года, Ротшильд уже занимал пост председателя NM Rothschild & Sons, лондонского отделения финансовой династии, которая была основана его предком в конце XVIII века. При этом перед уходом в отставку в 2003 году, он смог добиться давно поставленной цели и объединил лондонский бизнес с французским коллегой, Rothschild & Compagnie Banque.

В период с 1972 по 1989 год он был председателем журнала Economist, который он однажды назвал «вероятно, самым независимым изданием в мире».

Династия Ротшильдов является европейской династией банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. Майер Амшель Ротшильд основал банк во Франкфурте-на-Майне. После чего его дело продолжили пять сыновей. Братья контролировали пять банков в крупнейших городах Европы: Лондоне, Париже, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне. Две ветви Ротшильдов — английская и французская существуют и по сей день.

В мире,ПРЕДОК,Амшель Ротшильд,Елизавета II,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители