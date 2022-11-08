Раскрыта роль папы римского в обмене пленными России и Украины

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев заявил, что папа римский Франциск помогает обмену пленными в украинском кризисе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, обмен украинских пленных Россия проводит с учетом списков, регулярно составляемых Франциском.

«В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям», - подчеркнул Авдеев.

Летом папа Франциск выступил с обращением по случаю полугода украинского кризиса.

Он заявил, что множество украинских и российских детей стали сиротами и упомянул Дарью Дугину. (автомобиль 29-летней Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван в Подмосковье, она погибла на месте).

«Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве», - сказал он, отметив, что за действия политиков расплачиваются невинные.