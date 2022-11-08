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16 минут назад

Стало известно о роли папы римского в обмене пленными России и Украины

Мария Иванова

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев заявил, что папа римский Франциск помогает обмену пленными в украинском кризисе. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыта роль папы римского в обмене пленными России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дипломата, обмен украинских пленных Россия проводит с учетом списков, регулярно составляемых Франциском.

«В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям», - подчеркнул Авдеев.

Летом папа Франциск выступил с обращением по случаю полугода украинского кризиса.

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Он заявил, что множество украинских и российских детей стали сиротами и упомянул Дарью Дугину. (автомобиль 29-летней Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван в Подмосковье, она погибла на месте).

«Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве», - сказал он, отметив, что за действия политиков расплачиваются невинные.

После этого папу раскритиковал на Украине, но представители Ватикана подчеркнули, что его слова «следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию».

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