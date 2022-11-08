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50 минут назад

«Пусть помечтает»: в СФ ответили на требования Зеленского к России

News.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул невыполнимые условия для переговоров с Москвой. Представитель Совфеда напомнил, что в список требований украинского главы вошло возвращение Киеву Крыма, ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский выдвинул условия для переговоров, по которым диалог с Москвой невозможен в принципе. Особенно по поводу «возвращения» Украине российских регионов — Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Пусть помечтает. Рассказывает, что Крым вернется в состав Украины, — заявил Цеков.

По мнению сенатора, Зеленский испытывает «головокружение» от общения с западными союзниками. Член Совфеда считает, что президент Украины возомнил себя «глашатаем мирового сообщества». При этом, как отметил Цеков, именно Зеленский довел Украину до состояния «катастрофы».

Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой

Руководство Украины запугано, им приказали изобразить готовность к переговорам — они и говорят. Они до сих пор верят, что смогут победить, зачем их слушать? — поинтересовался Цеков.

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении целого ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

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