США возмутились поездкой Шольца в Китай

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китая воспринимается властями США как угроза национальной безопасности. Такое мнение высказал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Сяо Чуань.

По мнению автора публикации, Вашингтон раздражается от успешного взаимодействия Пекина со странами Евросоюза. По словам Чуаня, система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала для США «первородным грехом», а некоторые американские политики отзываются о ней как об угрозе.

Отдельно обозреватель подчеркнул, что Белый дом использует кризис на Украине для отдаления ЕС не только от России, но и от Китая. Для Европы США в текущей ситуации стали «спасительной соломинкой», однако Вашингтон воспользовался возможностью и всучил Евросоюзу «рецепт» отделения от Китая и «связывания Москвы и Пекина».