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1 час назад

В Китае назвали угрожающий США поступок Шольца

Никита Бородкин

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Китая воспринимается властями США как угроза национальной безопасности. Такое мнение высказал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Сяо Чуань.

США возмутились поездкой Шольца в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора публикации, Вашингтон раздражается от успешного взаимодействия Пекина со странами Евросоюза. По словам Чуаня, система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала для США «первородным грехом», а некоторые американские политики отзываются о ней как об угрозе.

Отдельно обозреватель подчеркнул, что Белый дом использует кризис на Украине для отдаления ЕС не только от России, но и от Китая. Для Европы США в текущей ситуации стали «спасительной соломинкой», однако Вашингтон воспользовался возможностью и всучил Евросоюзу «рецепт» отделения от Китая и «связывания Москвы и Пекина».

В Китае разгадали истинные планы Вашингтона на Украине

Напомним, что Шольц побывал в Пекине 4 ноября, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром республики Ли Кэцяном. Политики обсудили развитие двусторонних отношений и конфликт на Украине.

В мире,Олаф Шольц,Ли Кэцян,Цзиньпин Си,ЕС,
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