Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — написал в своем Telegram-канале украинский лидер, назвав эти требования абсолютно понятными.
5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.