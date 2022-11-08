Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на гражданке Украины, которая прибыла в страну в качестве беженки. Об этом пишет чешский таблоид Blesk.
Церемония бракосочетания 43-летнего Овчачека и украинки состоялась еще 4 ноября, однако фото с церемонии были опубликованы только сегодня. В настоящее время молодожены проводят медовый месяц в Чехии.
По данным СМИ, Овчачек сошелся со своей избранницей весной. До этого он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Известно, что у женщины есть сын дошкольного возраста.
Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.