Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на гражданке Украины, которая прибыла в страну в качестве беженки. Об этом пишет чешский таблоид Blesk.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Церемония бракосочетания 43-летнего Овчачека и украинки состоялась еще 4 ноября, однако фото с церемонии были опубликованы только сегодня. В настоящее время молодожены проводят медовый месяц в Чехии.

По данным СМИ, Овчачек сошелся со своей избранницей весной. До этого он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Известно, что у женщины есть сын дошкольного возраста.