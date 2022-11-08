На Байдена нашли серьезный компромат

Американский лидер Джо Байден, когда занимал должность вице-президента, был вовлечен в зарубежные сделки своего сына Хантера, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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Собеседник издания попросил не называть его имени, опасаясь репрессий. По его словам, он был свидетелем телефонной конференции в 2012 году с участием тогдашнего вице-президента Байдена, его сына Хантера, делового партнера Джеффа Купера, покойного лидера большинства в Сенате Гарри Рида и его сына Ки Рида, который также был в бизнесе с Хантером.

Звонок весной 2012 года был посвящен новому предприятию Хантера в сфере азартных игр онлайн в Латинской Америке, сказал собеседник. Он отметил, что Джо Байден активно участвовал в разговоре, обсуждая детали бизнеса, и, похоже, участвовал в нем как «молчаливый партнер».

«Если бы мне нужно было его описать, он был бы как член совета директоров», — сказал информатор.

Купер отрицает, что когда-либо звонил по поводу какой-либо из своих компаний президенту или покойному сенату, отмечая, что это «полная выдумка». Ки, Хантер и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.