Евросоюз представит обновленный механизм финансовой помощи Украине

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — пишет агентство.

По данным издания, данное решение было принято в связи с жалобами Вашингтона и Киева на задержки помощи Украине со стороны Евросоюза. Украина получит льготные кредиты, целью которых является помощь стране в соответствии с меняющимися потребностями, восстановление ее инфраструктуры, а также начальная поддержка послевоенной реконструкции.