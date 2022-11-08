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1 час назад

Евросоюз представит более закономерный механизм финансовой помощи Украине

Lenta.ruиещё 1

Европейская комиссия намерена предложить новый более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро (более 1,1 триллиона рублей), сообщает Bloomberg.

Евросоюз представит обновленный механизм финансовой помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — пишет агентство.

По данным издания, данное решение было принято в связи с жалобами Вашингтона и Киева на задержки помощи Украине со стороны Евросоюза. Украина получит льготные кредиты, целью которых является помощь стране в соответствии с меняющимися потребностями, восстановление ее инфраструктуры, а также начальная поддержка послевоенной реконструкции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией и выразил убежденность в том, что этот момент настанет.

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