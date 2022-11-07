В Греции обвинили Путина в росте цен

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции, что мнение населения страны о том, что в росте цен виноват он - неверно. По его мнению, причиной значительного подорожания товаров и услуг по всему миру якобы стали действия президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в росте цен на товары и услуги обвинил Путина президент США Джо Байден.

Журналисты рассказали премьеру, что в народе рост цен называют «дороговизной Мицотакиса» и спросили, почему правительство не принимает никаких мер для того, чтобы исправить ситуацию.

Глава государства пояснил, что на рост цен оказывают влияние военные конфликты.

Политик добавил, что «нет «дороговизны Мицотакиса», есть «дороговизна Путина». Он уточнил, что если бы это было не так, то существовали бы еще «дороговизны» других лидеров стран, в частности, Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.