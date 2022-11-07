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5 минут назад

В Греции обвинили Путина в росте цен

Илья Родин

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции, что мнение населения страны о том, что в росте цен виноват он - неверно. По его мнению, причиной значительного подорожания товаров и услуг по всему миру якобы стали действия президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

В Греции обвинили Путина в росте цен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в росте цен на товары и услуги обвинил Путина президент США Джо Байден.

Названа главная ошибка Запада по отношению к Путину

Журналисты рассказали премьеру, что в народе рост цен называют «дороговизной Мицотакиса» и спросили, почему правительство не принимает никаких мер для того, чтобы исправить ситуацию.

Глава государства пояснил, что на рост цен оказывают влияние военные конфликты.

Политик добавил, что «нет «дороговизны Мицотакиса», есть «дороговизна Путина». Он уточнил, что если бы это было не так, то существовали бы еще «дороговизны» других лидеров стран, в частности, Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала жителей ЕС отправлять квитанции ЖКХ с высокими счетами непосредственно в Москву. Ее слова вызвали крайне негативную реакцию во Франции.

В мире,Кириакос Мицотакис,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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