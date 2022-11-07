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11 минут назад

На Украине строят новую «Мрию»

Илья Родин

Авиастроители приступили к постройке нового крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия», рассказал гендиректор украинского концерна «Антонов» Евгений Гаврилов. Об этом пишет ТАСС.

На Украине строят новую «Мрию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор пояснил, что работы над самолетом «ведутся в секретном месте». Он отметил, что для второго Ан-225 будут поставлены как новые детали, так и запчасти от пострадавшего самолета.

Гаврилов уточнил, что новое воздушное судно уже готово на 30%.

Ранее сообщалось, что украинская «Мрия» была уничтожена в ходе боевых действий в аэропорту Гостомель под Киевом.

В мире,Евгений Гаврилов,
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