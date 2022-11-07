На Украине строят новую «Мрию»

Авиастроители приступили к постройке нового крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия», рассказал гендиректор украинского концерна «Антонов» Евгений Гаврилов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гендиректор пояснил, что работы над самолетом «ведутся в секретном месте». Он отметил, что для второго Ан-225 будут поставлены как новые детали, так и запчасти от пострадавшего самолета.

Гаврилов уточнил, что новое воздушное судно уже готово на 30%.