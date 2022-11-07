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1 час назад

Посла Норвегии вызвали в МИД Ирана

ТАСС

Посол Норвегии в Тегеране Сигвальд Хауге был вызван в МИД Ирана во второй раз за последние полтора месяца из-за высказываний главы норвежского парламента Масуда Гарахани о проходящих в республике протестах. Об этом в понедельник сообщило Министерство иностранных дел Ирана.

Посла Норвегии вызвали в МИД Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Посол Норвегии в Исламской Республике Иран был вызван в МИД главой департамента стран Европы и Северной и Южной Америки в знак протеста против неприемлемых высказываний главы парламента [Норвегии] в адрес нашей страны", - говорится в заявлении на сайте МИД.

На встрече с Хауге иранская сторона осудила и отвергла заявления Гарахани в поддержку протестов в Иране. МИД расценивает эти высказывания как "вмешательство во внутренние дела" республики.

МИД Ирана уже вызывал посла Норвегии 24 сентября из-за аналогичной ситуации с Гарахани.

Гарахани, имеющий иранское происхождение, неоднократно размещал на своей странице в Twitter публикации в пользу протестующих в Иране, а 21 сентября выступил в эфире персидской редакции британской медиагруппы Би-би-си с осуждением гибели Махсы Амини.

Акции протеста начались в Иране после похорон Амини в середине сентября. Согласно официальной версии, девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация, что Амини была избита полицейскими.

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