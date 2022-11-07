Байден поздравил Нетаньяху с победой на выборах в Израиле

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила в понедельник газета Yedioth Ahronoth.

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По ее информации, американский президент поздравил израильского политика с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах. В общей сложности беседа продолжалась восемь минут, сообщает издание.

Байден заверил Нетаньяху, что его приверженность Израилю остается непоколебимой, и выразил надежду на то, что две страны "будут вместе творить историю" в дальнейшем, пишет Yedioth Ahronoth. Со своей стороны Нетаньяху заявил, что надеется на достижение новых мирных соглашений для Израиля и подтвердил свою приверженность альянсу с США, указывает газета.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили 1 ноября. Первое место заняла партия "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, получившая 32 кресла в 120-местном парламенте. В общей сложности блок правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" может рассчитывать на 64 депутатских кресла, что дает ему возможность сформировать правительственную коалицию.