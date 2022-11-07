В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
20 минут назад

В США узнали о планах Украины «захватить Крым»

Елена Прошина

Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план по захвату Крыма. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника, передает «РИА Новости».

В США узнали о планах Украины «захватить Крым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник СМИ США уточнил, что за план «по захвату Крыма» отвечает представитель Зеленского по полуострову Тамила Ташева. Другие детали и точные сроки его подготовки он называть отказался.

Украина планировала забросить диверсантов в российские регионы, рассказал пленный

Ранее Зеленский заявлял, что хочет увидеть море и собирается поехать «в Крым». Говоря о сроках, он сказал, что сделает это, когда «будет тепло».

На его слова отреагировал глава парламента полуострова Владимир Константинов. Он сказал, что в Крыму с нетерпением ждут Зеленского и готовы обеспечить ему «специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога».

В мире,Владимир Зеленский,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители