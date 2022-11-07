В США узнали о планах Украины «захватить Крым»

Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план по захвату Крыма. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника, передает «РИА Новости».
Собеседник СМИ США уточнил, что за план «по захвату Крыма» отвечает представитель Зеленского по полуострову Тамила Ташева. Другие детали и точные сроки его подготовки он называть отказался.
Ранее Зеленский заявлял, что хочет увидеть море и собирается поехать «в Крым». Говоря о сроках, он сказал, что сделает это, когда «будет тепло».
На его слова отреагировал глава парламента полуострова Владимир Константинов. Он сказал, что в Крыму с нетерпением ждут Зеленского и готовы обеспечить ему «специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога».