Столтенберг позвонил Вучичу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора призвал президента Сербии Александра Вучича избегать эскалации в Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба последнего, передает «РИА Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что инициатором звонка выступил Столтенберг. Во время разговора генсек НАТО попросил «все стороны в спорах по Косово и Метохии воздержаться от шагов», которые могут привести к эскалации. Он также заявил, что альянс «ценит сотрудничество с Сербией» как с военно-нейтральной страной.

В ответ Вучич обратил внимание Столтенберга на то, что именно Приштина «своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение». В частности, президент Сербии напомнил о смене командира полиции в регионе «Север» Ненада Джурича, нелегитимных действиях по вопросу регистрационных таблиц и почти десятилетним отказом сформировать союз сербских муниципалитетов.

«Несмотря на это, Белград стремится сохранить мир и стабильность и останется приверженным этому», — отметил Вучич.