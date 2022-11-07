Бизнесмен Илон Маск напомнил независимым избирателям, что во вторник, 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Он призвал их отдать голоса за республиканцев. Об этом пишет РИА «Новости».
«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий», - подчеркнул Маск.
На фоне этого предприниматель посоветовал им проголосовать за республиканцев, чтобы они уравновесили президента-демократа.
Напомним, что 8 ноября в Штатах пройдут выборы в Конгресс. Американцы будут выбирать весь состав Палаты представителей и треть Сената. В настоящее время Конгресс полностью контролируют однопартийцы главы США Джо Байдена - демократы.