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1 час назад

Маск обратился к американцам

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск напомнил независимым избирателям, что во вторник, 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Он призвал их отдать голоса за республиканцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий», - подчеркнул Маск.

На фоне этого предприниматель посоветовал им проголосовать за республиканцев, чтобы они уравновесили президента-демократа.

Байдена обвинили в нарушении предвыборного обещания

Напомним, что 8 ноября в Штатах пройдут выборы в Конгресс. Американцы будут выбирать весь состав Палаты представителей и треть Сената. В настоящее время Конгресс полностью контролируют однопартийцы главы США Джо Байдена - демократы.

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