Бизнесмен Илон Маск напомнил независимым избирателям, что во вторник, 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Он призвал их отдать голоса за республиканцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий», - подчеркнул Маск.

На фоне этого предприниматель посоветовал им проголосовать за республиканцев, чтобы они уравновесили президента-демократа.