В Эстонии депутат подал в отставку из-за скандала с фотографиями детей

Эстонский депутат, председатель комиссии парламента страны по иностранным делам Марко Михкельсон подал в отставку из-за скандала с неприличными фотографиями детей своей жены. Об этом сообщает ERR.

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«Хотя нападение на меня и мою семью является несправедливым и низким, я решил в интересах спокойной работы комиссии подать в отставку с поста ее председателя», — заявил Михкельсон.

Он подчеркнул, что не отказывается от участия в политике и планирует баллотироваться в депутаты на следующих парламентских выборах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михкельсон делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей своей супруги от первого брака.