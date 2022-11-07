Стал известен статус национализированных активов «Мотор Сич» и «УкрНафты»

Национализированные активы предприятий «Мотор Сич» и «УкрНафты» получили статус военного имущества, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Чиновник пояснил, что они будут переданы в собственность украинского Минобороны. Об этом пишет РИА «Новости».
Данилов уточнил в соцсетях, что «изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины».
Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение о национализации стратегически важных концернов. В список вошли «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ», «УкраНафта».
По данным СМИ, планируется принудительно изъять акции компаний у частных лиц и передать их в собственность государства.