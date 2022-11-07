Стал известен статус национализированных активов «Мотор Сич» и «УкрНафты»

Национализированные активы предприятий «Мотор Сич» и «УкрНафты» получили статус военного имущества, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Чиновник пояснил, что они будут переданы в собственность украинского Минобороны. Об этом пишет РИА «Новости».

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Данилов уточнил в соцсетях, что «изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины».

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение о национализации стратегически важных концернов. В список вошли «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ», «УкраНафта».