Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали публикации в западной прессе о переговорах высокопоставленных американских чиновников с Москвой. Они отметили, что они проводятся ради корыстных интересов Вашингтона, а не из благих побуждений. Об этом пишет РИА «Новости».

Пользователь с ником «Высокомерный70» заявил, что СМИ США создают слухи буквально на промышленной основе. Публикации в них служат для того, чтобы « сбить с толку аудиторию».

Читатели предположили, что Вашингтон не выдерживает давления, желает прекратить конфликт. Вместе с тем, в Белом доме не могут честно признать свою слабость, поэтому делают громкие заявления, предостерегают, предупреждают.

По мнению пользователей, «международный гегемон» вел себя как мафиози. Россия устала от подобного поведения и вступила в конфликт. Вслед за Москвой поднялись и другие государства с тем, чтобы положить конец господству США.

Комментаторы напомнили также о многочисленных заокеанских авантюрах США, применении американскими военными оружия массового поражения. Пользователь с ником «Клен на облачной горе» отметил на фоне этого, что Штаты - «самый страшный и ужасный босс мафии в мире».