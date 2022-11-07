Гутерриш предупредил о "климатическом аде" на Земле

На полях Конференции ООН в Египте Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что человечество стремительно приближается к «климатическому хаосу». Об этом сообщает «Газета.ру».
«Выбросы парниковых газов продолжают расти, температура во всем мире продолжает расти, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы едем по шоссе в климатический ад, а наша нога все еще стоит на педали акселератора», – заявил он.
Гутерриш также добавил, что на данный момент человечество проигрывает борьбу с климатическими изменениями.
Ранее такую же позицию выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», – заявила она.
Впрочем, прогноз Бербок оказался оптимистичнее. По её словам, у человечества уже есть всё необходимое, чтобы ограничить кризис и встать на путь восстановления окружающей среды.