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21 минуту назад

«Едем по шоссе в климатический ад»: Генсек ООН Гутерриш

Елена Прошина

На полях Конференции ООН в Египте Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что человечество стремительно приближается к «климатическому хаосу». Об этом сообщает «Газета.ру».

Гутерриш предупредил о "климатическом аде" на Земле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выбросы парниковых газов продолжают расти, температура во всем мире продолжает расти, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы едем по шоссе в климатический ад, а наша нога все еще стоит на педали акселератора», – заявил он.

Гутерриш также добавил, что на данный момент человечество проигрывает борьбу с климатическими изменениями.

Росгидромет: климат в России теплеет значительно быстрее, чем в остальном мире

Ранее такую же позицию выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», – заявила она.

Впрочем, прогноз Бербок оказался оптимистичнее. По её словам, у человечества уже есть всё необходимое, чтобы ограничить кризис и встать на путь восстановления окружающей среды.

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