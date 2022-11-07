Гутерриш предупредил о "климатическом аде" на Земле

«Выбросы парниковых газов продолжают расти, температура во всем мире продолжает расти, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы едем по шоссе в климатический ад, а наша нога все еще стоит на педали акселератора», – заявил он.