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33 минуты назад

Стремоусов сообщил о последнем теплоходе, ушедшем из Херсона

Газета.Ru

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о последнем теплоходе, ушедшем из города Херсона к левобережной части Херсонской области.

«7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег», — сообщил он, добавив, что после этого желающие покинуть город жители должны будут делать это самостоятельно.

По словам Стремоусова, теплоходы с горожанами направляются в Голую Пристань и Алешки. По прибытию жителей правобережной части Херсонской области на автобусах перевозят в Крым, а далее — в другие субъекты Российской Федерации, где переехавшим предоставляют пункты временного размещения.

4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о важности вывоза гражданского населения из Херсонской области.

Накануне Стремоусов сообщил о стягивании бронетехники ВСУ к региону.

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