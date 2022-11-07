Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о последнем теплоходе, ушедшем из города Херсона к левобережной части Херсонской области.
«7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег», — сообщил он, добавив, что после этого желающие покинуть город жители должны будут делать это самостоятельно.
По словам Стремоусова, теплоходы с горожанами направляются в Голую Пристань и Алешки. По прибытию жителей правобережной части Херсонской области на автобусах перевозят в Крым, а далее — в другие субъекты Российской Федерации, где переехавшим предоставляют пункты временного размещения.
4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о важности вывоза гражданского населения из Херсонской области.
Накануне Стремоусов сообщил о стягивании бронетехники ВСУ к региону.